الصين وعمان تشاركان فى محادثات فيينا بشأن الأزمة السورية

>قال دبلوماسيون مساء أمس الأربعاء إن الصين وسلطنة عمان ستشاركان فى المحادثات التى تستضيفها فيينا على مدار يومين لبحث الأزمة السورية إلى جانب كل من مصر وإيران قطر ولبنان وفرنسا والاتحاد الأوروبى، فضلا عن الولايات المتحدة وروسيا وتركيا.

ومن المقرر أن تحضر إيران، الحليف الرئيسى للرئيس السورى بشار الأسد، للمرة الأولى المحادثات الدولية بشأن سوريا.

وأكدت إيران أمس الأربعاء مشاركتها فى المحادثات المقررة غدا الجمعة، حيث سيرأس وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف وفد بلاده، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

لكن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قال إن بلاده ستشارك فى المحادثات التى تستضيفها فيينا فى وقت لاحق اليوم الخميس مع كل من الولايات المتحدة وروسيا وتركيا.