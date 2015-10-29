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خفر السواحل الإيطالية يعلن انقاذ 1000 مهاجر قبالة السواحل الليبية

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خفر السواحل الإيطالية يعلن انقاذ 1000 مهاجر قبالة السواحل الليبية خفر السواحل الإيطالية يعلن انقاذ 1000 مهاجر قبالة السواحل الليبية

>أعلن خفر السواحل الإيطالية انه شارك صباح الأربعاء فى انقاذ الف مهاجر، بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن زوارق صغيرة قبالة السواحل الليبى.

وقال خفر السواحل الذى ينسق عمليات الانقاذ فى المتوسط ان المهاجرين كانوا على متن ستة زوارق مطاطية ومركب صيد خشبى وقد انقذتهم سفن تابعة له واخرى حربية انكليزية وسلوفينية والمانية تعمل فى اطار العملية الاوروبية "صوفيا" لمكافحة مهربى البشر.

وأضاف ان المهاجرين نقلوا إلى سفينتين، احداهما تابعة له والأخرى نروجية تعمل فى اطار المهمة الاوروبية لمراقبة الحدود الاوروبية "فرونتكس"، وهما فى طريقهما إلى السواحل الايطالية.

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مصر 365