مقتل 35 عاملا طبيا ومريضا فى غارات استهدفت 12 مستشفى فى سوريا

> قتل 35 عاملا ومريضا سوريا على الاقل فى ضربات جوية استهدفت 12 مستشفى فى ثلاث محافظات فى سوريا منذ نهاية شهر سبتمبر و أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان، وفق ما اعلنت منظمة اطباء بلا حدود الخميس.

وقالت المنظمة فى بيان "لقى ما لا يقل عن 35 عاملا طبيا ومريضا سوريا مصرعهم وجرح 72 آخرون فى ظل زيادة كبيرة للضربات الجوية على المستشفيات فى شمال سوريا".

وبحسب البيان "استهدفت الهجمات المتصاعدة التى بدأت أواخر سبتمبر وامتدت طيلة شهر أكتوبر 12 مستشفى فى محافظات إدلب وحلب وحماة، بينها ستة مستشفيات تدعمها المنظمة".