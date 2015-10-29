أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ميركل تصل إلى الصين لإجراء محادثات بشأن الاقتصاد وسوريا

Google+ Print
ميركل تصل إلى الصين لإجراء محادثات بشأن الاقتصاد وسوريا ميركل تصل إلى الصين لإجراء محادثات بشأن الاقتصاد وسوريا

>وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الصين اليوم الخميس على رأس وفد من 20 رجل أعمال لإجراء محادثات صعبة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودور الصين فى الأزمات الدولية.

وكان رئيس الوزراء الصينى لى كه تشاينج فى استقبال ميركل، ومن المقرر أن تلتقى المستشارة الألمانية بالرئيس الصينى شى جين بينج فى وقت لاحق اليوم.

وعلى خلفية أزمة اللاجئين، تسعى ميركل لبحث فرص تعزيز مشاركة بكين فى حل سياسى للأزمة السورية، تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى حل سياسى فى سوريا يعد خطوة جوهرية فى مساعى السيطرة على تدفق اللاجئين على ألمانيا، كما تأمل برلين فى زيادة اهتمام الصين بتحقيق استقرار الأوضاع فى باكستان وأفغانستان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365