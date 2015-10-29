ميركل تصل إلى الصين لإجراء محادثات بشأن الاقتصاد وسوريا

>وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الصين اليوم الخميس على رأس وفد من 20 رجل أعمال لإجراء محادثات صعبة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودور الصين فى الأزمات الدولية.

وكان رئيس الوزراء الصينى لى كه تشاينج فى استقبال ميركل، ومن المقرر أن تلتقى المستشارة الألمانية بالرئيس الصينى شى جين بينج فى وقت لاحق اليوم.

وعلى خلفية أزمة اللاجئين، تسعى ميركل لبحث فرص تعزيز مشاركة بكين فى حل سياسى للأزمة السورية، تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى حل سياسى فى سوريا يعد خطوة جوهرية فى مساعى السيطرة على تدفق اللاجئين على ألمانيا، كما تأمل برلين فى زيادة اهتمام الصين بتحقيق استقرار الأوضاع فى باكستان وأفغانستان.

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