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جيهان علامة تحتفل بعيد ميلادها بدون راغب

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جيهان علامة تحتفل بعيد ميلادها بدون راغب جيهان علامة تحتفل بعيد ميلادها بدون راغب

الخميس 29-10-2015 01:41

إحتفلت مصممة المجوهرات جيهان راغب علامة بعيد ميلادها مع أهلها وصديقاتها وإبنيها لؤي وخالد.

جيهان التي نشرت الكثير من الصور عن هذه المناسبة، لم يظهر زوجها الفنان راغب علامة في أي منها، بما أن الإحتفال بالمناسبة إقتصر على الآنسات والسيدات، بحيث لم يظهر أي رجل في الصور، باستثناء ولديها خالد ولؤي.

ولكن اللافت أيضاً انه لم يعلق على هذه المناسبة بتغريدة، كما فعل مع اليسا التي هنأها قبل يومين بعيد ميلادها، مع الإشارة إلى ان راغب وجيهان، أمضيا السهرة وتناولا العشاء معاً قبل يومين.

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سيدتي