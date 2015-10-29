Khloé Kardashian: أحب Lamar لكن لم أفكّر بالعودة إليه

خرجت Khloé Kardashian وللمرة الأولى عن صمتها، بعد حادثة زوجها المنفصلة عنه Lamar Odom ، الذي وجد فاقداً للوعي داخل بيت للدعارة في ولاية نيفادا.

في لقاء أجرته معها مجلة بيبول أخيراً، تكلمت Khloéعن شائعات عودتها الى نجم كرة السلة السابق، كما إلغاء طلاقهما.

إعترفت Khloé أنها وLamar Odom لم يعودا معاً حتى الآن، وأنها تلازمه فقط من أجل أن تكون قادرة على اتخاذ القرارات الطبّية له، بينما حياته مهدّدة بالموت.

وأضافت Khloé ، 31 عاماً، أنها سحبت طلب طلاقها لأنه لا ضرورة للعجلة، خصوصاً بالنسبة لحالة Lamar الصحّية، إضافة الى نصف طن من الأشياء الأخرى، كما صرّحت. ولكن هذا لا يعني أنها ستعود الى Lamar. حتى أنها و الأخير لايفكّران بعلاقتهما الآن.. تاركين الموضوع للوقت.

Khloé قالت بكل مشاعرها: أنا أحبه وسأحبه دائماً. لا أعتقد أن الحب يتغيّر. أعتقد عندما نحب شخصاً ما، سنبقى على حبّه ولو من بعيد.

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