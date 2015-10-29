أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Khloé Kardashian: أحب Lamar لكن لم أفكّر بالعودة إليه

Google+ Print

الخميس 29-10-2015 00:43

خرجت Khloé Kardashian وللمرة الأولى عن صمتها، بعد حادثة زوجها المنفصلة عنه Lamar Odom ، الذي وجد فاقداً للوعي داخل بيت للدعارة في ولاية نيفادا.

في لقاء أجرته معها مجلة بيبول أخيراً، تكلمت Khloéعن شائعات عودتها الى نجم كرة السلة السابق، كما إلغاء طلاقهما.

إعترفت Khloé أنها وLamar Odom لم يعودا معاً حتى الآن، وأنها تلازمه فقط من أجل أن تكون قادرة على اتخاذ القرارات الطبّية له، بينما حياته مهدّدة بالموت.

وأضافت Khloé ، 31 عاماً، أنها سحبت طلب طلاقها لأنه لا ضرورة للعجلة، خصوصاً بالنسبة لحالة Lamar الصحّية، إضافة الى نصف طن من الأشياء الأخرى، كما صرّحت. ولكن هذا لا يعني أنها ستعود الى Lamar. حتى أنها و الأخير لايفكّران بعلاقتهما الآن.. تاركين الموضوع للوقت.

Khloé قالت بكل مشاعرها: أنا أحبه وسأحبه دائماً. لا أعتقد أن الحب يتغيّر. أعتقد عندما نحب شخصاً ما، سنبقى على حبّه ولو من بعيد.

 

المخدرات تهدد حياة لامار أودوم.. و Khloe مستمرة في مساندته

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي