منذر رياحنه أفضل ممثل أردني عن في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فاز الممثل الأردني منذر رياحنه بجائزة أفضل ممثل أردني إلى جانب مواطنه الفنان إياد نصار ( فائزعن مسلسل "حارة اليهود") عن دور البطولة في المسلسل البدوي الأردني "حنايا الغيث" في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" الأوسع عربياً.

ويعد منذر رياحنه من أبرز نجوم الصف الأول في الأردن الذين برعوا في كافة الأنماط الدرامية وبالأخص التاريخية والبدوية بعد تألقه عربياً بدور الشيخ الفارس عودة أبو تايه في سيرة ذاتية درامية عن حياته. وصار أحد أبرز النجوم العرب في مصر بعد تألقه بدور تاجر السلاح الصعيدي في "الخطوط الحمراء" مع صديقه النجم المصري أحمد السقا.

ونجح رياحنه في رمضان 2015 بدور الفارس العاشق الغيث الذي يرفض أن يحرمه أحد من الإرتباط من حبيبته حنايا (لونا بشارة). فيتحدى الجميع لأجلها وينجو من الموت بأعجوبة للعودة إليها وتكثر المؤمرات حولهما من الطامعين بهما:

"حنايا الغيث" مستوحى من مسرحية "عطيل" للكاتب الإنكليزي وليم شكسبير وتأليف: وفاء بكر،وإخراج: حسام حجاوي،وإنتاج: مجموعة mbc العربية، وبطولة: منذر رياحنه،نبيل المشيني،عبير عيسى،محمد العبادي،سهير فهد،عبد الكريم القواسمي،جميل براهمه وآخرون. "سيدتي" تتمنى دوام النجاح للممثل الأردني منذر رياحنه.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي