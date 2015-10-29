أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

منذر رياحنه أفضل ممثل أردني عن في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

Google+ Print
منذر رياحنه أفضل ممثل أردني عن في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 منذر رياحنه أفضل ممثل أردني عن في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

الخميس 29-10-2015 02:32

فاز الممثل الأردني منذر رياحنه بجائزة أفضل ممثل أردني إلى جانب مواطنه الفنان إياد نصار ( فائزعن مسلسل "حارة اليهود") عن دور البطولة في المسلسل البدوي الأردني "حنايا الغيث" في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" الأوسع عربياً.
ويعد منذر رياحنه من أبرز نجوم الصف الأول في الأردن الذين برعوا في كافة الأنماط الدرامية وبالأخص التاريخية والبدوية بعد تألقه عربياً بدور الشيخ الفارس عودة أبو تايه في سيرة ذاتية درامية عن حياته. وصار أحد أبرز النجوم العرب في بعد تألقه بدور تاجر السلاح الصعيدي في "الخطوط الحمراء" مع صديقه النجم المصري أحمد السقا.
ونجح رياحنه في رمضان 2015 بدور الفارس العاشق الغيث الذي يرفض أن يحرمه أحد من الإرتباط من حبيبته حنايا (لونا بشارة). فيتحدى الجميع لأجلها وينجو من الموت بأعجوبة للعودة إليها وتكثر المؤمرات حولهما من الطامعين بهما:
"حنايا الغيث" مستوحى من مسرحية "عطيل" للكاتب الإنكليزي وليم شكسبير وتأليف: وفاء بكر،وإخراج: حسام حجاوي،وإنتاج: مجموعة mbc العربية، وبطولة: منذر رياحنه،نبيل المشيني،عبير عيسى،محمد العبادي،سهير فهد،عبد الكريم القواسمي،جميل براهمه وآخرون. "سيدتي" تتمنى دوام النجاح للممثل الأردني منذر رياحنه.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي