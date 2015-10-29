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طريقة غريبة لمشاهدة فيديو كليب فهد الكبيسي الجديد

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طريقة غريبة لمشاهدة فيديو كليب فهد الكبيسي الجديد طريقة غريبة لمشاهدة فيديو كليب فهد الكبيسي الجديد

الخميس 29-10-2015 02:46

بصورة وأسلوب وتقنية تكنولوجية حديثة، أطلق الفنان القطري فهد الكبيسي أحدث أعماله الغنائية المصورة "بعنوان "بطلّنا" مجدداً تعاونه مع المخرج العراقي ياسر الياسري، الذي بات يشكل مع الكبيسي مفاجآت وتحديات وأفكار مجنونة، حسب ما وصفها المتابعين من أهل الفن والموسيقى في الخليج والعالم العربي.

وتشكل التقنية الجديدة التي إستخدمها الكبيسي والياسري في كليب "بطلّنا" نظام الواقع الإفتراضي الذي يخوّل المشاهد مشاهدة الفيديو من جميع الجهات بـ360 درجة، وهي تقنية بات يستخدمها موقع "اليوتيوب" منذ فترة قصيرة فقط، والتي تتغير الصورة بها وتتنقل من خلال تحريك الموبايل أو الآي باد بجميع الجهات، وهو أسلوب تكنولوجي مبتكر في عالم الصورة المرئية في العالم.

وجاءت أغنية "بطلّنا" التي تعتبر الأغنية المنفردة الجديدة لفهد الكبيسي، من كلمات الشاعر سعد المسلم وألحان عبد القادر هدهود وتوزيع سيروس، ليكون الماسترنغ للمهندس جاسم محمد، والمونتاج أيضاً للمخرج ياسر الياسري، ومن توزيع ديجتال لشركة قنوات في دبي، وتحت إشراف شركة "أودينس ميديا" الشركة الشقيقة لشركة قنوات المشرفة والمتابعة لأعمال الكبيسي في مواقع التواصل الإجتماعي، وتحمل أسلوباً غنائياً مختلفاً من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي وموضوع الأغنية.

 

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سيدتي

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