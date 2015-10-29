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أديل تتجه إلى تحطيم الرقم القياسي بأغنية Hello

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الخميس 29-10-2015 02:59

سجلت أغنية Hello للنجمة البريطانية أديل أفضل إنطلاقة لشريط هذه السنة عبر موقع يوتيوب.

وشوهدت أغنية Hello أكثر من 100 مليون مرة على يوتيوب، وذلك خلال 5 أيام فقط بعد إطلاقها.

وقال موقع يوتويب في مدونته، إن شريط الأغنية سجل أفضل إنطلاقة في العام 2015 متجاوزاً الشريط الترويجي للجزء الأخير من سلسلة Star Wars: The Force Awakens.

وذكرت مجلة Billboard التي تعنى بأوساط الموسيقى أن Hello تتجه إلى تحطيم الرقم القياسي للمبيعات الإلكترونية لأغنية منفردة خلال أول أسبوع لها في الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتندرج Hello ضمن البوم أديل المقبل بعنوان "25" الذي سيصدر في 20 نوفمبر، وهو الأول لها منذ 4 سنوات.

وكان ألبومها الأخير "21" قد تربع على صدارة المبيعات في الولايات المتحدة لمدة سنتين متتاليتين، وسجل أفضل نسبة مبيعات أيضاً في بريطانيا خلال القرن الحادي والعشرين.

ولا يزال المغني الكوري الجنوبي PSY يحمل الرقم القياسي لعدد المرات التي شوهد فيها شريط أغنيته Gangnam Style مع 2.4 مليار مرة.

 

 

 

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