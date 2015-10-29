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4 سيدات يحسمن المقاعد الفردية في الجولة الأولى لانتخابات النواب

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4 سيدات يحسمن المقاعد الفردية في الجولة الأولى لانتخابات النواب 4 سيدات يحسمن المقاعد الفردية في الجولة الأولى لانتخابات النواب

أرشيفية

كتبت : نانيس البيلي

بعد الانتهاء من فرز الأصوات بجميع اللجان الانتخابية بـ14 محافظة وهي محافظات الجولة الأولى من انتخابات النواب، أظهرت النتائج غير الرسمية فوز 4 مرشحات مستقلات على مقاعد الفردي وهم:

في محافظة الجيزة، فازت مرشحتين بمقعدين في دائرة إمبابة وهما كلاً من نشوى الديب مرشحة الحزب “الديمقراطي الناصري” عن المقعد الأول بالدائرة، وشادية ثابت هريدي “مستقلة” عن المقعد الثاني.

وفي محافظة أسوان، فازت المرشحة منى شاكر خليل “مستقلة” بمقعد في دائرة إدفو.

وفي محافظة الإسكندرية، فازت المرشحة هند قباري “مستقلة” بمقعد عن دائرة منتزه أول.

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