كريمة طنطاوي تحصل علي رسالة ماجستير حول «دور المواطنين في التغطية الخبرية» بتقدير امتيار

ناقش قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة ‘‘كريمة كمال طنطاوي’’، بعنوان “دور المواطنين في التغطية الخبرية”، وحصلت الباحثة على درجة “الماجستير” بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وتدور الرسالة المقدمة من الباحثة حول التغطية الخبرية للأحداث الجارية وعلاقتها بطبيعة مصادر المعلومات في الفترة من 2011إلى 2013 “، بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام.

و كانت لجنة التحكيم والمناقشة تتألف من الدكتورة راجية أحمد قنديل، أستاذ متفرغ بقسم الصحافة بالكلية، والدكتور صالح سليمان عبد العظيم، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور هشام عطيه عبد المقصود، أستاذ بقسم الصحافة بكلية الاعلام بجامعة القاهرة.

وقالت الباحثة الإعلامية كريمة كمال طنطاوي: ‘‘ إنه بناءً على الدراسة الاستطلاعية تم إجراء هذه الدراسة العلمية الهامة على الصفحات الأولي لثلاث صحف يومية مصرية’’، مؤكدة أن الدراسات العلمية السابقة تركزت حول تناول صور أو أطر تقديم قطات معينة من الجمهور كالمرأة أو الطفل في وسيلة إعلامية معينة، أما هذه الدراسة فهي تهتم بأطر تقديم المواطن بشكل عام ودلالات حضوره داخل التغطية الصحفية، و أن رسالتها البحثية ترصد وتحلل ظهور فئات هذا المواطن وفقاً لاهتمام كل صحيفة بهذه الفئات دون أن تفرض الرسالة على نفسها فئة محددة كما هو الحال في الدراسات السابقة، ورصد المجالات التي يتم من خلالها تقديم المواطن وتحديد سمات الصورة المقدمة عنه ونوع الأطر الموظفة في تقديمه

ويذكر أن أجريت هذه الدراسة علي فترة زمنية ممتدة من 2011 إلي 2013، وذلك من خلال اختيار فترات زمنية كاشفة لسير التغطية الصحفية وأسلوب تعاملها مع المواطن في تغطية الصحف موضع التحليل، وأسفرت عن تحليل 6 أشهر من كل صحيفة مقسمين بواقع شهرين من كل فترة زمنية كالتالي: شهري ديسمبر 2011 ومايو 2012 من فترة حكم المجلس العسكري، وشهري أغسطس وديسمبر 2012 من فترة حكم محمد مرسي، وشهري يوليو ونوفمبر 2013 من فترة ما بعد ثورة 30 يونيو.