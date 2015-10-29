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حظك اليوم برج الثور الجمعة 30/10/2015

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 30/10/2015 حظك اليوم برج الثور الجمعة 30/10/2015

لبرج الثور:


>مهنياً: قد تواجه اليوم بعض المعارضين لخططك، فتحلى بالصبر لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك
>عاطفياً: تبحث عن جديد فى الحب لتخرج من المأزق العاطفى الذى تمر به، انتبه إلى طريقة حديثك مع الحبيب ولا تجرحه
>صحياً: السباحة ضرورية فاحرص على ممارستها كلما سنحت الظروف، نتائجها مضمونة ومهمة

توقعات علماء الفلك:


>الحظ يحالفك اليوم والظروف تساعدك على تحقيق النجاح على مختلف الأصعدة، كل ما عليك القيام به اليوم هو مضاعفة التحركات والقيام بتنفيذ واجباتك على أكمل وجه، عليك أن تعمل بجهد أكبر كى تنجح علاقتك بمن تحب وتمضيا بقية العمر معا.

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مصر 365

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