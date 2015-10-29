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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 30/10/2015

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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 30/10/2015 حظك اليوم برج الجدى الجمعة 30/10/2015

لبرج الجدى:


>مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شراكة أو علاقة المال بالحياة المهنية، انتبه من بعض الفضائح
>عاطفياً: التسوية المطروحة مع الشريك تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جدا
>صحياً: حاول ان تتخطى القلق بمزيد من الايجابية فهذا اكثر راحة وسعادةن وأفضل على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك:


>كن هادئا حتى إذا حدث شيء غير متوقع أو إذا لاحظت أن الأجواء متوترة والأمور ليست على ما يرام، وكن صبورا لتتمكن من إيجاد حل للمشكلة التى تعانى منها ولا تتهور إذا انتهى اليوم دون التعامل معها، فتهورك واندفاعك قد يحولان المشكلة إلى حرب.

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مصر 365

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