حظك اليوم برج الجدى الجمعة 30/10/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

توقعات علماء الفلك:

>مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شراكة أو علاقة المال بالحياة المهنية، انتبه من بعض الفضائح>عاطفياً: التسوية المطروحة مع الشريك تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جدا>صحياً: حاول ان تتخطى القلق بمزيد من الايجابية فهذا اكثر راحة وسعادةن وأفضل على الصعيد الصحى>كن هادئا حتى إذا حدث شيء غير متوقع أو إذا لاحظت أن الأجواء متوترة والأمور ليست على ما يرام، وكن صبورا لتتمكن من إيجاد حل للمشكلة التى تعانى منها ولا تتهور إذا انتهى اليوم دون التعامل معها، فتهورك واندفاعك قد يحولان المشكلة إلى حرب.