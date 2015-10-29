حظك اليوم برج الحمل الجمعة 30/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:



>توقعات علماء الفلك:

>مهنياً: ساير الأوضاع ولا تعترض، وابتعد عن المواجهة حالياً، وانتظر حتى تتضح الأمور وتتكشف الحقائق لتدلى بشهادتك.>عاطفياً: عليك التنبّه من بعض الأخبار الكاذبة التى تؤثر سلباً فى أوضاعك العاطفية، وابتعد قدر الإمكان عمن يسعى لتوتير العلاقة بينك وبين الشريك.>صحياً: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلباً فى وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق.>يتحدث هذا اليوم عن الكثير من المفاجآت الإيجابية التى لم تكن تتوقعها وتزيدك اندفاعا وإقداما، يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ مدة طويلة فالشريك يصارحك برغبته فى مساعدتك لتكون حاسما فى قرارات مصيرية، أنت اليوم بحاجة أكثر من أى وقت مضى للراحة والاسترخاء لأن أعصابك متوترة.

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