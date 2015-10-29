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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 30/10/2015

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 30/10/2015 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 30/10/2015

 

لبرج الحمل:


>مهنياً: ساير الأوضاع ولا تعترض، وابتعد عن المواجهة حالياً، وانتظر حتى تتضح الأمور وتتكشف الحقائق لتدلى بشهادتك.
>عاطفياً: عليك التنبّه من بعض الأخبار الكاذبة التى تؤثر سلباً فى أوضاعك العاطفية، وابتعد قدر الإمكان عمن يسعى لتوتير العلاقة بينك وبين الشريك.
>صحياً: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلباً فى وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق.
>


>توقعات علماء الفلك:


>يتحدث هذا اليوم عن الكثير من المفاجآت الإيجابية التى لم تكن تتوقعها وتزيدك اندفاعا وإقداما، يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ مدة طويلة فالشريك يصارحك برغبته فى مساعدتك لتكون حاسما فى قرارات مصيرية، أنت اليوم بحاجة أكثر من أى وقت مضى للراحة والاسترخاء لأن أعصابك متوترة.

 

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مصر 365

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