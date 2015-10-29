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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 30/10/2015

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 30/10/2015 حظك اليوم برج الحوت الجمعة 30/10/2015

لبرج الحوت:


>مهنيًا: تركز هذا اليوم على الشئون المالية، حاول أن لا تكون مزاجيا ومتقلبا حتى تتمكن من إتمام دراسة المشروع المهم الذى ترغب فى تنفيذه قريبا.
>عاطفيًا: تقلبات الزمان لن تقوى على إضعاف العلاقة المتينة بالشريك، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة من فعل ذلك.
>صحيًا: انتبه لصحتك ولسلامتك وكن متأنيا فى كل شيء، واحذر من عدم الوقاية فإذا شعرت بألم يحتم عليك مراجعة الطبيب.

توقعات علماء الفلك:


>إذا التقيت اليوم بشخص جديد، حاول أن تتعرف عليه وعلى طباعه وشخصيته، فربما يصبح أقرب أصدقائك، اجعل هذا الشخص يتعرف عليك أيضا وعلى ما تحب وما تكره، ولكن لا تتدخل فى شؤونه الخاصة.

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مصر 365

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