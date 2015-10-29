حظك اليوم برج السرطان الجمعة 30/10/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريبا.>عاطفيًا: تتحسن الأوضاع مع الشريك على كافة الأصعدة بعد سوء التفاهم الذى ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين فى أموركما الشخصية.>صحيًا: لا تورط نفسك فى أمور لا ناقة لك فيها ولا جمل، حتى لا تسبب اضطرابا لوضعك الصحى.>قد لا تكون مرتاح البال هذا اليوم بسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط التى تتعرض لها، بالإضافة إلى مطالب رئيسك فى العمل وأسرتك، يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وطموحاته حتى يشعر بقربك منه، وتعملان هذه الفترة على القيام معا بكل يعزز الروابط ويسهم فى تقريب المشاعر وانسجامها.