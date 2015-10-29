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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 30/10/2015

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 30/10/2015 حظك اليوم برج العذراء الجمعة 30/10/2015

لبرج العذراء:


>مهنيًا: من المستحسن عدم المراهنة على أى نجاح، لا تتردد فى طلب المساعدة والنصيحة من الأصدقاء والأحباء.
>عاطفيًا: صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكن حافظ على رباطة جأشك، واكسر قيود اليأس.
>صحيًا: سارع إلى دعوة الأصدقاء للقيام بساعة من المشى كل يوم قبل التوجه إلى العمل لتجديد النشاط والحيوية.

توقعات علماء الفلك:


>اليوم أكثر من رائع لحسم الأمور وتحديد المواقف وتحديد ما يفيدك وما يضرك حتى لا تضيع وقتك، ولا تعتمد بشكل كبير على الحمية الغذائية فقط للتخلص من البدانة، بل عليك ممارسة الرياضة أيضا. من الأفضل قضاء وقتك هذا المساء مع الشريك أو أحد الأصدقاء.

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مصر 365

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