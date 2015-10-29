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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 30/10/2015

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 30/10/2015 حظك اليوم برج العقرب الجمعة 30/10/2015

لبرج العقرب:


>مهنيًا: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلعاتك وطموحاتك، وقد تجعلك تثير بعض النقاط والتفاصيل وتتعرض لانتقادات وتجد نفسك محرجا.
>عاطفيًا: يساعدك الوحى على القيام بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك على الشريك وتؤثر فيه وتنال إعجابه، ويستمر فى تشجيعك إلى أن تنتهى من تنفيذها.
>صحيًا: يستحسن التقيد بمواعيد وجبات الطعام ثلاث مرات فى اليوم، فهذا يكون صحيا ومفيدا.

توقعات علماء الفلك:


>ابتعد عن أجواء العمل بقدر الإمكان اليوم حتى لا تتعرض لمواجهات مع الزملاء، وانضم إلى مجموعة من المفكرين والعقلاء حتى تستفيد من خبراتهم وتجاربهم السابقة فى هذه الحياة، ناقش معهم إحدى القضايا المهمة التى شغلت تفكيرك خلال الفترة الماضية.

 

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مصر 365

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