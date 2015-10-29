حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الجمعة 30/10/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

>

توقعات علماء الفلك:

>

حظك اليوم لبرج الثور:

>

توقعات علماء الفلك:

>

توقعات علماء الفلك:

>

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>

توقعات علماء الفلك:

>

حظك اليوم لبرج الحمل:

>

توقعات علماء الفلك:

>

حظك اليوم لبرج الحوت:

توقعات علماء الفلك:

>

حظك اليوم لبرج الدلو:

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج السرطان:

توقعات علماء الفلك:

>

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج العقرب:

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الميزان:

توقعات علماء الفلك:

>

مهنياً: لا أنصح لك اليوم المغامرة، ولكن كن حذرا فى الخطوات التى تقوم بها تجاه الزملاء، وادرس قراراتك تجاههم بدقة كبيرة>عاطفياً: تناقش بعض الأمور المهمة مع الحبيب فلا تفكر فيها بطريقة سلبية، بل ضع التفاؤل عنوانا عريضا فى نقاشك معه>صحياً: تشعر بالراحة النفسية الكبيرة بعدما صارحت الآخرين بما كان يعتريك من ألم داخلىلا يختلف أحد على كفاءتك ولكن احرص ألا تثير انطباعات خاطئة نتيجة انفعال مبالغ فيه تجاه موقف بسيط، رغبتك فى تحسين وضعك المادى على نحو سريع ستجعلك فى النهاية تصطدم بواقع مرير، فعليك بالتريث والتروى حتى تجد الفرصة المناسبة لذلك.مهنياً: قد تواجه اليوم بعض المعارضين لخططك، فتحلى بالصبر لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك>عاطفياً: تبحث عن جديد فى الحب لتخرج من المأزق العاطفى الذى تمر به، انتبه إلى طريقة حديثك مع الحبيب ولا تجرحه>صحياً: السباحة ضرورية فاحرص على ممارستها كلما سنحت الظروف، نتائجها مضمونة ومهمةالحظ يحالفك اليوم والظروف تساعدك على تحقيق النجاح على مختلف الأصعدة، كل ما عليك القيام به اليوم هو مضاعفة التحركات والقيام بتنفيذ واجباتك على أكمل وجه، عليك أن تعمل بجهد أكبر كى تنجح علاقتك بمن تحب وتمضيا بقية العمر معا.>حظك اليوم لبرج الجدى:>مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شراكة أو علاقة المال بالحياة المهنية، انتبه من بعض الفضائح>عاطفياً: التسوية المطروحة مع الشريك تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جدا>صحياً: حاول ان تتخطى القلق بمزيد من الايجابية فهذا اكثر راحة وسعادةن وأفضل على الصعيد الصحىكن هادئا حتى إذا حدث شيء غير متوقع أو إذا لاحظت أن الأجواء متوترة والأمور ليست على ما يرام، وكن صبورا لتتمكن من إيجاد حل للمشكلة التى تعانى منها ولا تتهور إذا انتهى اليوم دون التعامل معها، فتهورك واندفاعك قد يحولان المشكلة إلى حرب.مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم على خطوة كبيرة، لن تكون وحيدا ولن تتعرقل محاولاتك فى زيادة رصيدك الشعبى أو تحسين الانطباع عنك.>عاطفياً: لا تكن كثير العتاب وإلا ابتعد الحبيب عنك، وتسمح لك الظروف بتخطى الكثير من الحواجز التى أعاقت ملاقاته أو المصالحة.>صحياً: يوم مهم للمشاركة فى مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغض النظر عن مضمونها.قد تصاب اليوم بخيبة الأمل، فلا تدع الآخرين يشعرون بما أنت عليه من وضع متوتر، فكل شخص لديه هموم ومشاغل فلا تكن كثير الشكوى، تبدو فى بداية اليوم متفائلا ولكنك سرعان ما تصاب بالحزن وفقدان الأمل فى كل شيء جراء التغيرات التى تحصل فجأة مع مرور الوقت.مهنياً: ساير الأوضاع ولا تعترض، وابتعد عن المواجهة حالياً، وانتظر حتى تتضح الأمور وتتكشف الحقائق لتدلى بشهادتك.>عاطفياً: عليك التنبّه من بعض الأخبار الكاذبة التى تؤثر سلباً فى أوضاعك العاطفية، وابتعد قدر الإمكان عمن يسعى لتوتير العلاقة بينك وبين الشريك.>صحياً: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلباً فى وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق.يتحدث هذا اليوم عن الكثير من المفاجآت الإيجابية التى لم تكن تتوقعها وتزيدك اندفاعا وإقداما، يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ مدة طويلة فالشريك يصارحك برغبته فى مساعدتك لتكون حاسما فى قرارات مصيرية، أنت اليوم بحاجة أكثر من أى وقت مضى للراحة والاسترخاء لأن أعصابك متوترة.>مهنيًا: تركز هذا اليوم على الشئون المالية، حاول أن لا تكون مزاجيا ومتقلبا حتى تتمكن من إتمام دراسة المشروع المهم الذى ترغب فى تنفيذه قريبا.>عاطفيًا: تقلبات الزمان لن تقوى على إضعاف العلاقة المتينة بالشريك، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة من فعل ذلك.>صحيًا: انتبه لصحتك ولسلامتك وكن متأنيا فى كل شيء، واحذر من عدم الوقاية فإذا شعرت بألم يحتم عليك مراجعة الطبيب.إذا التقيت اليوم بشخص جديد، حاول أن تتعرف عليه وعلى طباعه وشخصيته، فربما يصبح أقرب أصدقائك، اجعل هذا الشخص يتعرف عليك أيضا وعلى ما تحب وما تكره، ولكن لا تتدخل فى شؤونه الخاصة.>مهنيًا: يكون هذا اليوم هو الأفضل على صعيد حياتك المهنية، فقد تتخلص من بعض المتاعب والخلافات البسيطة.>عاطفيًا: تتغلب على بعض الأسباب التى تجعلك محبطا وحزينا، وساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة، فكن مستعدا.>صحيًا: ساعات الفراغ المتاحة أمامك تشكل فسحة للقيام بالرياضة والتخلص من متاعب العمل.>يتحسن وضعك المادى هذه الفترة بشكل ملحوظ جدا، فربما تحصل على مبالغ مالية أو أرباحا بدون أن تبذل أى مجهود، كلما تعاملت بهدوء وببساطة مع من حولك تغيرت انطباعاتهم عنك للأفضل بالتأكيد.>مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريبا.>عاطفيًا: تتحسن الأوضاع مع الشريك على كافة الأصعدة بعد سوء التفاهم الذى ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين فى أموركما الشخصية.>صحيًا: لا تورط نفسك فى أمور لا ناقة لك فيها ولا جمل، حتى لا تسبب اضطرابا لوضعك الصحى.قد لا تكون مرتاح البال هذا اليوم بسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط التى تتعرض لها، بالإضافة إلى مطالب رئيسك فى العمل وأسرتك، يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وطموحاته حتى يشعر بقربك منه، وتعملان هذه الفترة على القيام معا بكل يعزز الروابط ويسهم فى تقريب المشاعر وانسجامها.>مهنيًا: من المستحسن عدم المراهنة على أى نجاح، لا تتردد فى طلب المساعدة والنصيحة من الأصدقاء والأحباء.>عاطفيًا: صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكن حافظ على رباطة جأشك، واكسر قيود اليأس.>صحيًا: سارع إلى دعوة الأصدقاء للقيام بساعة من المشى كل يوم قبل التوجه إلى العمل لتجديد النشاط والحيوية.>اليوم أكثر من رائع لحسم الأمور وتحديد المواقف وتحديد ما يفيدك وما يضرك حتى لا تضيع وقتك، ولا تعتمد بشكل كبير على الحمية الغذائية فقط للتخلص من البدانة، بل عليك ممارسة الرياضة أيضا. من الأفضل قضاء وقتك هذا المساء مع الشريك أو أحد الأصدقاء.>مهنيًا: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلعاتك وطموحاتك، وقد تجعلك تثير بعض النقاط والتفاصيل وتتعرض لانتقادات وتجد نفسك محرجا.>عاطفيًا: يساعدك الوحى على القيام بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك على الشريك وتؤثر فيه وتنال إعجابه، ويستمر فى تشجيعك إلى أن تنتهى من تنفيذها.>صحيًا: يستحسن التقيد بمواعيد وجبات الطعام ثلاث مرات فى اليوم، فهذا يكون صحيا ومفيدا.>ابتعد عن أجواء العمل بقدر الإمكان اليوم حتى لا تتعرض لمواجهات مع الزملاء، وانضم إلى مجموعة من المفكرين والعقلاء حتى تستفيد من خبراتهم وتجاربهم السابقة فى هذه الحياة، ناقش معهم إحدى القضايا المهمة التى شغلت تفكيرك خلال الفترة الماضية.>مهنيًا: انتبه إلى اتباع أسلوب المماطلة أو التأخير فى المعاملات خلال القيام بمهامك، ولا تراهن على الدقة أو الخبر اليقين.>عاطفيًا: يوم عاطفى أفضل بكثير من السابق وتكون على موعد مع تغيير إيجابى، ترى الأجواء تدعو إلى الغزل والغرام فاستغل الفرصة.>صحيًا: التقلبات التى قد تطرأ على مدار يومك تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك فى وضع صحى غير مطمئن، حاول الخروج من هذه الحالة لكى لا تتفاقم الأمور.>لا تواجه الإساءة بإساءة مثلها بل عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، شجع الزملاء على النهوض مبكرا للعمل وامنحهم فرصة جيدة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، دعك من المناقشات التافهة التى لا تؤثر بشكل إيجابى على مسار العمل.>مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى عملية ترويجية ناجحة، فقد توقع عقدا جديدا أو تباشر عملا آخر، وتسمع كلمات الثناء والتقدير من أصحاب العمل.>عاطفيًا: تختار الوقت المناسب لتعبر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.>صحيًا: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل.ربما تلاحظ اليوم أن هناك شخصا ما يحاول أن يقف فى طريقك ويعطلك عن أداء عملك، قد تحاول معالجة الأمور والمواقف بطريقة حكيمة ولكنك بعد فترة لن تستطيع التحكم فى أعصابك بهذه الدرجة، فلا تتخذ أى قرارات هذه الفترة حتى لو كانت بسيطة.