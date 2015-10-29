فوز 22 مرشحا فى 12 دائرة بجولة الإعادة بمحافظة سوهاج

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بسوهاج نتيجة الانتخابات بجولة الإعادة بالمحافظة داخل 12 دائرة انتخابية حيث بلغت جملة الناخبين بالمحافظة مليونين و655 ألف و282 ناخبا وناخبة، هم من لهم حق الانتخاب فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى بمحافظة سوهاج وبلغ عدد المقاعد المخصصة للمحافظة 22 مقعدا تنافس عليها 44 مرشحا فى جولة الإعادة .

ففى الدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر سوهاج بلغت عدد اللجان الإنتخابية بها 229 لجنة إنتخابية وبلغت جملة الأصوات بها 443531 ناخب وناخبة وقد أسفرت نتيجة الإنتخابات عن فوز أحمد نشأت منصور وحصل على 51301 صوتا وفوز علاء مازن وحصل على 47685 صوتا وفوز اللواء ممدوح مقلد وحصل على 44319 صوتا بينما حصل المنافسين أحمد عواجه على 41941 صوتا ومحمد فقير رضوان على 39305 صوتا وحصل اللواء حازم حمادى على 37607 صوتا وهذه الدائره بها 3 مقاعد.

وفى الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم وحى الكوثر بلغ عدد اللجان الإنتخابية بها 108 لجنة إنتخابية وبلغت جملة الأصوات بها 203022 ناخب وناخبة وقد أسفرت نتيجة الإنتخابات عن فوز أحمد وائل المشنب المرشح المستقل بعدد أصوات 31 ألف 846 صوتا، وأحمد حلمى الشريف حزب المؤتمر، بعدد أصوات 29 ألف 509، حيث حضر 57085 ناخب، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 54034 صوتا، والباطل 3051 صوتا.

وفى الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة ساقلته بلغ عدد اللجان الإنتخابية بها 64 لجنة إنتخابية وبلغت جملة الأصوات بها 110568 ناخب وناخبه وقد أسفرت نتيجة الإنتخابات عن فوز زكريا محمد السيد حسان على 19739 صوتا، بينما حصل المرشح المنافس له أحمد محمود جاد الرب على 17767 صوتا.

>وبلغت جملة الأصوات 38880 صوتا، وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 37707 وجملة الأصوات الباطلة 1024 صوتا.

وفى الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة المراغة بلغ عدد اللجان الإنتخابية بلغ عدد اللجان الإنتخابية 116 لجنة إنتخابية وبلغت جملة الأصوات 211480 ناخب وناخبه وقد أسفرت الإنتخابات عن فوز همام العادلى المرشح المستقل بعد حصوله على 30372 صوتًا، وهشام الشطورى المرشح عن حزب الشعب الجمهورى، بعد حصده 28849 صوتًا.

وفى الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة جهينة بلغ عدد اللجان الإنتخابية 74 مرشحا وبلغت جملة من لهم حق التصويت 138004 ناخب وناخبه وأسفرت الإنتخابات عن فوز خالد صالح أبو زهاد بعدما حصد 29 ألف و614 صوتا، متقدما على منافسه ماهر أحمد سلام الذى حصد 18 ألف و601 صوتا.

وفى الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة طهطا بلغ عدد اللجان الإنتخابية 128 لجنه إنتخابية وبلغت جملة الأصوات 250024 ناخب وناخبه وقد أسفرت الإنتخابات عن فوز فوز مصطفى سالم وحصل على 28 الف 572 صوتا، وفوز احمد هريدى وحصل على 39 ألف 813 صوتا، فيما حصل على محمد عامر على 24 ألف 893 صوتا، واحمد فؤاد 18 968 صوتا. وبلغ عدد من لهم حق التصويت 250 ألف 24 صوتا، وبلغ عدد الحضور 58 ألف 26، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 56 ألف 123 صوتا، والأصوات الباطلة 1903 صوتا.

وفى الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة طما بلغ عدد اللجان الإنتخابية 115 لجنه إنتخابية وبلغت جملة الأصوات بالدائرة 222467 ناخب وناخبة وقد أسفرت نتيجة الإنتخابات عن فوز اللواء نور عبد الرزاق مرشح حزب الوفد، بعدد أصوات 40641 صوتًا، وحصل على المقعد الثانى بالدائرة اللواء صلاح شوقى بعدد 27611 صوتًا.

>بلغت جملة المصوتين 56573 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 54112 صوتًا، والأصوات الباطلة 2461 صوتًا

وفى الدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة جرجا بلغ عدد اللجان الإنتخابية 136 لجنة إنتخابية وبلغت جملة الأصوات 271466 ناخب وناخبة وقد أسفرت نتيجة الإنتخابات عن فوز محمد الجبالى وحصل على 32 ألف و175 صوتا، وأيضا هرقل وفقى وحصل على 30 ألف و466 صوتا، وحصل خليفة رضوان 23 ألف 17 صوتا، وعبد المنعم أبو الفتوح وحصل على 22 ألف 470 صوتا.

وبلغ عدد إجمالى الناخبين 271 ألف 466 ناخب، وبلغ عدد من ادلوا بأصواتهم 55 الف و734 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1679، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 54 ألف 164 صوتا.

وفى الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة المنشاه بلغ عدد اللجان بها 109 لجنة إنتخابية وبغلت جملة الأصوات 217529 ناخب وناخبه وأسفرت نتيجة الإنتخابات عن فوز فوز عادل شهاب الدين الشريف مستقل، بعدد اصوات 29922 صوتا وفوز المرشح فيصل الشيبانى مستقل بعدد اصوات 25916.

وفى الدائرة العاشرة ومقرها مركز شرطة العسيرات بلغ عدد اللجان الإنتخابية بها 52 لجنة إنتخابية وبلغت جملة الأصوات بها 97681 ناخب وناخبه وقد أسفرت نتيجة الإنتخابات عن فوز فاز ياسر نصر الهوارى المرشح المستقل بعد حصوله على 18 ألف و112 صوتا، على منافسه عبد الحكيم العش المرشح المستقل بـ 14 ألف 111 صوتا.

وفى الدائرة الحادية عشر ومقرها مركز شرطة البلينا بلغ عدد اللجان بها 141 لجنة إنتخابية وبلغت جملة الأصوات 280928 ناخب وناخبه وقد أسفرت نتيجة الإنتخابات عن فوز محمود حمدى وحصل 35507 صوتا وفاز رأفت أبوالخير وحصل 33360 صوتا بينما حصل المنافسين اللواء نور أبوستيت على 33061 صوتا وحصل يوسف أبوحمودى على 32902 صوتا

وفى الدائرة الثانية عشر ومقرها مركز شرطة دار السلام بلغ عدد اللجان بها 111 لجنة إنتخابية وبلغت جملة الأصوات بها 208582 ناخب وناخبة وقد أسفرت نتيجة الإنتخابات عن فوز طارق محمد رضوان، مرشح حزب المصريين الأحرار، وحصل على 23 ألف و628 صوتًا، وفوز جابر الطويقى عن حزب مستقبل وطن، بـ22 ألف و773 صوتًا بالدائرة 12 مركز دار السلام.