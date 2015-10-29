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اليوم.. استكمال سماع الشهود بمحاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين

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اليوم.. استكمال سماع الشهود بمحاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين اليوم.. استكمال سماع الشهود بمحاكمة المتهمين باقتحام قسم التبين
تستكمل، اليوم الخميس، الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وابو النصر عثمان، وأمانة سر وحمدى الشناوى. والمنعقدة باكاديمية الشرطة محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم با قتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حيث تستمع المحكمة للشهود بجلسة اليوم.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدد من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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مصر 365