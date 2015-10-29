ريفاس أمام إدواردو .. الهداف في مواجهة صانع اللعب في الكلاسيكو

يستضيف الاتحاد شقيقه الهلال في ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من دوري جميل، في قمة المرحلة التي ينتظرها كل جمهور الكرة السعودية بشكل خاص، والعربية بشكل عام. ويهدف كل فريق إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في صراع المنافسة على لقب الدوري.

وبعيدا عن الحسابات الفنية، فإن الأحلام الجماهيرية تضع نجوم الهجوم في المقدمة، لأنهم الأجدر على تسجيل الأهداف وحسم هذه النوعية من المباريات الصعبة، خصوصاً مع تواجد ثنائي محترف من العيار الثقيل في الفريقين، ريفاس مع الاتحاد، وكارلوس إدواردو رفقة الهلال.

نجوم التهديف

سجل الاتحاد هذا الموسم 8 أهداف، حصل جيلمين ريفاس على نصيب الأسد من هذه الحصيلة، برصيد 5 أهداف جعلته في صدارة الهدافين بالتساوي مع عمر السومة. بينما سجل الهلال نفس عدد الأهداف، 8 أهداف في 4 مباريات، ونجح إدواردو في تحقيق النصف، بتسجيله 4 أهداف في بداية الموسم، وبالتالي يضع مدربو الفريقين كامل رهانهم على نجوم التهديف داخل منطقة الجزاء.

مقارنة هجومية

لعب ريفاس 4 مباريات، سجل 5 أهداف منهم ضربتي جزاء، ولم يصنع أي هدف، لكنه صنع 3 فرص للتسجيل، مع 10 تسديدات على مرمى الخصوم، وبالتالي هو نموذج للرقم 9، الذي يترجم الفرص إلى أهداف ويلعب أكثر أمام المرمى.

بينما لعب إدواردو 4 مباريات ايضاً، وسجل 4 أهداف ليس بينهم أي ضربة جزاء، ونجح في صناعة هدف، مع 6 فرص للتسجيل، لذلك يعتبر نجم الهلال أشبه باللاعب المتحرك الذي لا يكتفي بالتهديف، بل يحاول بناء الهجمات رفقة زملائه.

مقارنة دفاعية

يتمركز ريفاس أكثر داخل منطقة الجزاء، ويركز فقط على الأهداف، لذلك لا يقوم بأي محاولات دفاعية، ولا يعود كثيراً لمنطقة الوسط من أجل مساندة بقية الفريق حينما يتم قطع الكرة.

أما كارلوس إدواردو له 5 محاولات لتخليص الكرة، مع حركة مستمرة بين الهجوم والوسط، بالتبادل مع المهاجم أيلتون، لذلك يعتبر أفضل نسخة لصانع اللعب المتحرك الذي يربط خطوط الفريق بدقة ومهارة.