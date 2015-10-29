مستقبل وطن يفوز ب3 مقاعد فى دائرة مركز بنى مزار ومطاى بالمنيا

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة مركز مطاى وبني مزار الدائرة الخامسة عن فوز مرشحى حزب مستقبل وطن بـ3 مقاعد، من بين 4 مقاعد دائرة مركز بني مزار ومطاي بالمنيا.

وبلغ عدد المقيدين 516398 ، وعدد الحضور 117860 بينما بلغت الاصوات الصحيحة 109824 صوتا والاصوات الباطله 8036 صوتا

>وفاز كلا من :

1/ محمود حسن محمود، مستقبل وطن، 61177 صوتاً.

>2/ أحمد محمد شادى شمردن، مستقبل وطن، 60370 صوتاً.

>3/ محمد بدوى محمود عبد الرحيم، المؤتمر، 62861 صوتاً.

>4/ محمود يحي، مستقبل وطن، 56265 صوتاً.

بينما خرج من الالانتخابات كلا من :

1/ مصطفي خالد فتح الباب، مستقل، 54235 صوتاً.

>2/ شحاته غريب، مستقل، 52853 صوتاً.

>3/ معتز صفوت أبو زيد، مستقل، 47945صوتاً.

>4/ إيهاب عادل رمزي، حزب الحريه، 43861 صوتاً.

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