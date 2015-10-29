مستقبل وطن يفوز ب3 مقاعد فى دائرة مركز بنى مزار ومطاى بالمنيا

وبلغ عدد المقيدين 516398 ، وعدد الحضور 117860 بينما بلغت الاصوات الصحيحة 109824 صوتا والاصوات الباطله 8036 صوتا
>وفاز كلا من :
1/ محمود حسن محمود، مستقبل وطن، 61177 صوتاً.
>2/ أحمد محمد شادى شمردن، مستقبل وطن، 60370 صوتاً.
>3/ محمد بدوى محمود عبد الرحيم، المؤتمر، 62861 صوتاً.
>4/ محمود يحي، مستقبل وطن، 56265 صوتاً.
بينما خرج من الالانتخابات كلا من :
1/ مصطفي خالد فتح الباب، مستقل، 54235 صوتاً.
>2/ شحاته غريب، مستقل، 52853 صوتاً.
>3/ معتز صفوت أبو زيد، مستقل، 47945صوتاً.
>4/ إيهاب عادل رمزي، حزب الحريه، 43861 صوتاً.
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