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عثمان وأبوبريدعة والعمدة يفوزون بمقاعد مركز المنيا

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عثمان وأبوبريدعة والعمدة يفوزون بمقاعد مركز المنيا عثمان وأبوبريدعة والعمدة يفوزون بمقاعد مركز المنيا
أسفرت نتائج الفرز بدائرة مركز المنيا والتى يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد بفوز عثمان المنتصر عبد الرحمن الشهير بالعمدة عثمان مرشح حزب الوفد وحصل على 56648 صوت ، وسيد عبد الوهاب عبد الوهاب الشهير بسيد بريدعه مستقل وحصل على 52744 صوت ، وحسن احمد محمد الشهير بحسن العمدة مرشح المصريين الأحرار وحصل على 51058 صوت .

فيما خرج من المنافسة المرشح ارمنيوس المنياوى وحصل على 35490 صوت، وعلى فهمى اسماعيل الشهير بعلى بدوى مستقل وحصل على 45700 صوت ، وعبد العزيز احمد عبد العزيز مستقبل وطن وحصل على 39844 صوت .

وبلغ عدد الاصوات المقيدة 369522 ناخبا ، فيما بلغ عدد الحاضرين 99114 ناخبا ، بينما بلغت عدد الاصوات الصحيحة 93823 صوتا ، والاصوات الباطلة 5286 صوتا.

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