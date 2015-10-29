ننشر النتائج غير الرسمية لجميع دوائر محافظة سوهاج

تنشر وكالة أنباء “أونا” النتائج غير الرسمية لجميع دوائر محافظة سوهاج حيث فاز في دائرة طهطا كلا من مصطفى سالم “المصريين الاحرار” وأحمد هريدي “مستقل”، وفاز في دائرة العسيرات كلا من ياسر نصر عبدالمولى “مستقل”، وفي دائرة المنشأة فاز كلا منفيصل شيباني “مستقل” وعادل شهاب الدين “مستقل”.

وحسم مقعدي دائرة أخميم كلا من أحمد وائل مستقل” وأحمد الشريف “المؤتمر”، وفي دائرة المراغة فاز هشام الشبطوري “الشعب الجمهوري” وهما العادلي “مستقل”، وحسم مقعد دائرة جهينة لصالح خالد صالح أبوزهاد “مستقل”.

> وفي دائرة طما فاز كلا من صلاح عقيل “الوفد” ونورعبدالرازق “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وفي دائرة جرجا فاز كلا من محمد إسماعيل الجبالي “المصريين الأحرار” وخليفة هيرقل “مستقل”.

وفي دائرة البليانا فاز كلا من رأفت أبوالخير “المصريين الاحرار” ومحمود حمدي “مستقل”، وفي دائرة ساقلته فاز زكريا محمد حسان “مستقل”.

وحسم مقعدي دائرة دار السلام لصالح طارق رضوان “المصريين الأحرار” وجابر الطويقي “مستقبل وطن”، وفي مركز ومدينة سوهاج فاز كل من أحمد محمد نشأت منصور “المصريين الأحرار وعلاء حسن مازن “المصريين الأحرار” وممدوح مقلد “مستقل”.