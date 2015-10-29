فوز سعداوي وشوقي ومخيمر بمقاعد دائرة أبو قرقاص في المنيا

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالمنيا، نتائج دائرة مركز أبو قرقاص، حيث أسفرت النتائج عن فوز كل من أشرف سيد محمد شوقى مستقل 41734 صوتًا و صلاح مخيمر مستقل، 37923 صوتًا ومجدي معتمد سعداوي عن حزب المصريين الأحرار،32118 صوتًا. بينما خسر كل من فيكتور حنا ميخائيل عن حزب الحركة الوطنية،23350 صوتًا وإميل حبيب أيوب مستقل،21933 صوتًا وبركة سالم أحمد مستقل، وحصل على 28998 صوتًا.

بلغ عدد الأصوات المقيدة 330,896 ناخبًا، وبلغ عدد الحاضرين 65,368 ناخبًا، بينما بلغت عدد الأصوات الصحيحة 62,017 صوتًا، والأصوات الباطلة 3351 صوتًا.