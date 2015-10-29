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ننشر النتائج غير الرسمية لجميع دوائر محافظة قنا

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ننشر النتائج غير الرسمية لجميع دوائر محافظة قنا ننشر النتائج غير الرسمية لجميع دوائر محافظة قنا

محافظة قنا

تنشر وكالة أنباء “أونا” النتائج غير الرسمية لجميع دوائر محافظة قنا، حيث فاز في دائرة مركز ومدينة قنا كل من محمد سعيد الدويك “حماة الوطن” وعبدالسلام الشيخ “الوفد” ومحمود عبدالسلام الضبع “مستقل”، وفي دائرة قوص وقفط فاز كل من محمد محمد سليم “الشعب الجمهوري” ومعتز محمد محمود “الحرية” وسيف النصر إبراهيم فرج “المصريين الاحرار.

وحسم مقعد دائرة نقادة لصالح صبري يوسف داوود “المصريين الاحرار”، وفي دائرة نجع حمادي فاز كل من خالد خلف الله “المصريين الاحرار” ومحمد عبدالعزي الغول “مستقل” وفتحي القنديل “مستقل”.
> وحسم مقعد دائرة فرشوط لصالح حمزة أبوسحلي “مستقل”، وفي دائرة أبوتشت فاز كلا من جمال عبدالعال “مستقل” وعصام بركات “مستقبل وطن”، وحسم مقعد دائرة دشنا والوقف لصالح سيف الله محمد نصر الدين “المصريين الأحرار”.

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