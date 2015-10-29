شقيق عماد الجلدة لليوم السابع: قرار لجنة حصر الإخوان بالتحفظ على "هورس" غير منصف

فجر يوسف الجلدة شقيق رجل الأعمال الهارب عماد الجلدة، مفاجأة بتلقيه خطابا من وزارة الخارجية بعد مرور يوم واحد من قرار التحفظ على شركة "هورس" للسياحة الذى يتولى رئيس مجلس إدارتها والمملوكة لشقيقه، يدعوه للمشاركة فى اجتماع بمقر الوزارة لتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية وهو ما يعد تخبطا بين أجهزة الدول، مؤكدا أن قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على الشركة غير منصف خاصة وأن الاتهامات الموجهة له بانتمائه لجماعة الإخوان عقب حل الحزب الوطنى وتمويله لنشاطات الجماعة لا تصدق وغير صحيحة.

وأضاف شقيق الجلدة لـ”اليوم السابع” أن شركة "هورس" للسياحة التى تم التحفظ عليها تعد شركة وليدة رأس مالها محدود، ولا تمتلك حسابات بنكية، كما أن تراخيصها ليست مكتملة ولا توجد أى أدلة تثبت تمويل الشركة لجماعة الإخوان.

وذكر شقيق الجلدة أن لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت على الشركة يوم 25 أكتوبر الجارى، وعينت مستشار مالى ومستشار إدارى لإدارة الشركة ومتابعة سير العمل بها، وقال إن اللجنة اطلعت على كافة المستندات والأوراق دون التحفظ على أى منها، وعندما طلبنا الاطلاع على التقرير النهائى للتعرف على أسباب التحفظ على الشركة إلا أن أعضاء اللجنة أكدوا أن التقرير النهائى لم يتم الانتهاء منه.

وأضاف يوسف الجلدة رئيس مجلس إدارة شركة "هورس" للسياحة المتحفظ عليها أن شقيقه صادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات لاتهامه فى القضية المعروفة برشوة "البترول الكبرى" ولو كان أحد أعضاء جماعة الإخوان لحصل على عفو من الرئيس السابق محمد مرسى، مؤكدا أن السبب فى عدم حصول شقيقه على العفو هو مساندته للفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية .

وقال إنه وأشقاءه وموظفى الشركات المملوكة لهم كانوا من بين المواطنين الذين توجهوا إلى قصر الاتحادية للمطالبة برحيل "مرسى"، وذلك بتوجيه من شقيقه "عماد" والذى كان يحشد أيضا للموافقة على الدستور.

ووجه شقيق الجلدة استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع الظلم الذى وقع عليهم بعد توجيه اتهامات باطلة لشقيقه بالانتماء إلى جماعة الإخوان وتمويلها والتحفظ على الشركة، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن على القرار لكشف كافة الشبهات وإظهار الحقائق التى من شأنها إلغاء القرار.



>