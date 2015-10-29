أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شقيق عماد الجلدة لليوم السابع: قرار لجنة حصر الإخوان بالتحفظ على "هورس" غير منصف

Google+ Print
فجر يوسف الجلدة شقيق رجل الأعمال الهارب عماد الجلدة، مفاجأة بتلقيه خطابا من وزارة الخارجية بعد مرور يوم واحد من قرار التحفظ على شركة "هورس" للسياحة الذى يتولى رئيس مجلس إدارتها والمملوكة لشقيقه، يدعوه للمشاركة فى اجتماع بمقر الوزارة لتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية وهو ما يعد تخبطا بين أجهزة الدول، مؤكدا أن قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على الشركة غير منصف خاصة وأن الاتهامات الموجهة له بانتمائه لجماعة الإخوان عقب حل الحزب الوطنى وتمويله لنشاطات الجماعة لا تصدق وغير صحيحة.

وأضاف شقيق الجلدة لـ”اليوم السابع” أن شركة "هورس" للسياحة التى تم التحفظ عليها تعد شركة وليدة رأس مالها محدود، ولا تمتلك حسابات بنكية، كما أن تراخيصها ليست مكتملة ولا توجد أى أدلة تثبت تمويل الشركة لجماعة الإخوان.

وذكر شقيق الجلدة أن لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت على الشركة يوم 25 أكتوبر الجارى، وعينت مستشار مالى ومستشار إدارى لإدارة الشركة ومتابعة سير العمل بها، وقال إن اللجنة اطلعت على كافة المستندات والأوراق دون التحفظ على أى منها، وعندما طلبنا الاطلاع على التقرير النهائى للتعرف على أسباب التحفظ على الشركة إلا أن أعضاء اللجنة أكدوا أن التقرير النهائى لم يتم الانتهاء منه.

وأضاف يوسف الجلدة رئيس مجلس إدارة شركة "هورس" للسياحة المتحفظ عليها أن شقيقه صادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات لاتهامه فى القضية المعروفة برشوة "البترول الكبرى" ولو كان أحد أعضاء جماعة الإخوان لحصل على عفو من الرئيس السابق محمد مرسى، مؤكدا أن السبب فى عدم حصول شقيقه على العفو هو مساندته للفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية .

وقال إنه وأشقاءه وموظفى الشركات المملوكة لهم كانوا من بين المواطنين الذين توجهوا إلى قصر الاتحادية للمطالبة برحيل "مرسى"، وذلك بتوجيه من شقيقه "عماد" والذى كان يحشد أيضا للموافقة على الدستور.

ووجه شقيق الجلدة استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع الظلم الذى وقع عليهم بعد توجيه اتهامات باطلة لشقيقه بالانتماء إلى جماعة الإخوان وتمويلها والتحفظ على الشركة، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن على القرار لكشف كافة الشبهات وإظهار الحقائق التى من شأنها إلغاء القرار.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365