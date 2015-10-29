أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط المتهمين بقتل شاب أمام زوجته فى إمبابة

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على عاطلين لاتهامهما بالاشتراك مع شقيقهما بقتل شاب طعنا بالأسلحة البيضاء أمام زوجته بإمبابة، بعد التصدى لهما ورفضه الاستجابة لهما بتغيير أقواله فى محضر شرطة حرره ضدهم اتهمهم فيه بإشعال النار بشقة سكنية.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين "عمرو.ف" وشقيقيه "محمد" و"محمود" استقلوا توك توك واقتحموا الشارع الذى يقيم به المجنى عليه "نور الدين" 37 عاما وهاجموه أثناء توقفه أمام مسكنه، وسدد اثنان منهم الطعنات له أمام زوجته وفروا هاربين، ليتم نقله إلى المستشفى ويفارق الحياة.

وألقى رجال المباحث القبض على أحد المتهمين وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهمين الهاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم المضبوط وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.