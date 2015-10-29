ننشر النتائج غير الرسمية لجميع دوائر محافظة أسيوط

تنشر وكالة أنباء “أونا” النتائج غير الرسمية لجميع دوائر محافظة أسيوط، حيث فاز كلا من البدري ضيف “مستقل” وجمال عباس “المصريين الأحرار” بمقعدي دائرة مركز أسيوط، وفي دائرة البداري وساحل سليم فاز كلا من نعمان أحمد قتحي نعمان “المصريين الأحرار”، مديحة عمار “الشعب الجمهوري”.

وحسمت مقاعد دائرة ديروط لصالح محمد مصطفى سليم “الوفد” ويونس الحجاري “مستقل”ومحمد الباشا عيد “مستقل”، وفي

> دائرة القوصية فاز إبراهيم عبدالنظير “مستقل” وراشد أبو العيون “مستقل”، وفي دائرة أبانوب والفتح فاز عبدالكريم محمد زكريا “الصرح” وياسر عمر “مستقل” ومرتضى حسن إبراهيم “حماة الوطن”.

> وفي دائرة أبوتيج فاز عبدالرحمن جمال “المصري الديمقراطي الاجتماعي” وأحمد شكري عثمان “مستقل”، وفي الدائرة الاولى باسيوط فاز تادرس قلدس “مستقل” محمد حمدي الدسوقي “مستقل”.

وحسم مقعدي دائرة منفلوط لصالح حلمي أحمد محمود أبوركبة “مستقل” وحسن عبدالرحمن حسين “مستقل”، وفي دائرة صدفا والغنايم فاز محمد علي عمر رشوان “الشعب الجمهوري” ومحمد عامر دسوقي “مستقل”.