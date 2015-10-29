ننشر نتائج فرز الدائرة السادسة بطهطا وجرجا بسوهاج

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى محافظة سوهاج، بمركز طهطا الدائرة السادسة فوز مصطفى سالم وحصل على 28 الف 572 صوتا، وفوز احمد هريدى وحصل على 39 ألف 813 صوتا، فيما حصل على محمد عامر على 24 ألف 893 صوتا، واحمد فؤاد 18 968 صوتا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت 250 ألف 24 صوتا، وبلغ عدد الحضور 58 ألف 26، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 56 ألف 123 صوتا، والأصوات الباطلة 1903 صوتا.

فى دائرة جرجا فاز بمقعد الدائرة محمد الجبالى وحصل على 32 ألف و175 صوتا، وأيضا هرقل وفقى وحصل على 30 ألف و466 صوتا، وحصل خليفة رضوان 23 ألف 17 صوتا، وعبد المنعم أبو الفتوح وحصل على 22 ألف 470 صوتا.

وبلغ عدد إجمالى الناخبين 271 ألف 466 ناخب، وبلغ عدد من ادلوا بأصواتهم 55 الف و734 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1679، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 54 ألف 164 صوتا.

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