فوائد شوربة العدس خط دفاعك من شرور البرد

شوربة العدس

فوائد شوربة العدس لمرضى الأنيميا

فوائد شوربة العدس للحصول على الدفء

>تناول شوربة العدس أحد أساليب مقاومة الشتاء حيث يقبل على تناولها الكثيرون بمختلف فئاتهم المجتمعية نظرا لأنها تساهم فى منحهم الشعور بالدفء والتغلب على برودة الجو .>حول ذلك تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، يحتوى العدس الأصفر الذى يصنع منه شوربة العدس على قدر كبير من البروتين النباتى المفيد للصحة ذلك غير احتوائه على الحديد والفسفور والكربوهيدرات كما يتم إضافة بعض العناصر الغذائية مثل الجزر مما يرفع من قيمتها الغذائية .>وتستكمل د. نهى قائلة " هناك فوائد صحية عديدة تعود على صحة الأشخاص من تناول شوربة العدس فعلى سبيل المثال تناولها مفيد للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد والأنيميا نظرا لاحتوائها على قدر جيد من عنصر الحديد ".>وتتابع د. نهى قائلة " يساهم تناول شوربة العدس فى إمداد الجسم بالطاقة والنشاط نظرا لاحتوائها على قدر جيد من الكربوهيدرات بالتالى يزد شعور الأشخاص بالدفء والتغلب على برودة الطقس ".

لذلك تنصح د. نهى الأشخاص بضرورة تناولها من أجل الحصول على فوائدها الصحية العديدة .