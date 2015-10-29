ننشر النتائج غير الرسمية لجميع دوائر محافظة الجيزة

تنشر وكالة أنباء “أونا” النتائج غير الرسمية لجميع دوائر محافظة الجيزة، حيث فاز في دائرة الدقي والعجوزة كلا من عبدالرحيم علي “مستقل” وأحمد مرتضى منصور “المصريين الاحرار” ، وفي دائرة الصف فاز كلا من نافع هيكل “الوفد” وعلاء عابد “المصريين الأحرار”.

وحسم مقاعد دائرة إمبابة كل من نشوى الديب في المقعد الأول “الديمقراطي الناصري”، وشادية ثابت هريدي المقعد الثاني “مستقل”، وطارق سعد حسنين المقعد الثالث “مستقل”، وإيهاب الخولي المقعد الرابع “المحافظين”، وفي دائرة العمرانية فاز كلا من إيهاب منصور “المصري الديمقراطي الاجتماعي” ومحمد فؤاد “الوفد”.

> وفي دائرة بولاق الدكرور فاز كل من عمرو أبواليزيد “الوفد” ومحمد إسماعيل “الوفد” ومحمد الحسيني “مستقل”، وحسم مقاعد دائرة الطالبية كلا من محمد علي “مستقل” وأحمد سميح “مستقل”.

وحسم كلا من بدوي دسوقي “مستقل” ومنتصر رياض “مستقل” مقعدي دائرة الجيزة، وفي دائرة العياط فاز كلا من الحنفي عبدالمعز “مستقل” محمد صلاح أبوهميلة “الشعب الجمهوري”.

وفي دائر السادس من أكتوبر فاز كلا من أيمن أبوالعلا “المصريين الأحرار” وأحمد سمير “مستقبل وطن”، وفي دائرة الوراق حسمت المقاعد لصالح كل من سعد بدير “الوفد” وأحمد يوسف “المصريين الأحرار” وهيام حلاوة “المؤتمر” ومحمود الصعيدي “مستقل”.

> وفي دائرة أبوالنمرس والحوامدية فاز كلا من إبراهيم أحمد حمودة “مستقبل” وعصام إدريس “مستقل”، وفي دائرة البدرشين فاز كلا من أبو بكر غريب “مستقل”وصبحي الدالي “مستقل”، وفي دائرة أطفيح فاز كلا من عبدالوهاب خليل”مستقبل وطن” وعبدالعظيم أبوعيشة “مستقل”.

وحسم مقعدي دائرة الهرم لصالح كلا من حمدي السيسي “مستقل” وإيهاب فتحي مبروك “مستقل” ننشر النتائج غير الرسمية لجميع دوائر محافظة