ننشر النتائج غير الرسمية لجميع دوائر محافظة الفيوم

أعلنت النتائج شبة النهائية فى جولة الإعادة بدوائر محافظة الفيوم الستة والتى أسفرت عن فوز 15 مرشحًا من بين الثلاثون الذين خاضوا جولة الإعادة.

> ففى دائرة بندر الفيوم فاز المهندس هشام والى ، والمهندس عماد سعد حموده.

> وفى دائرة مركز الفيوم فاز العمدة سيد سلطان ، ومحمد مصطفى الخولى .

> وفى دائرة مركز طامية فاز اللواء أحمد عبد التواب، ومحسن أبو سمنة .

> وفى دائرة مركز سنورس فاز أحمد مصطفى عبد الواحد، ومنجود الهوارى، وممدوح الحسينى.

> وفى دائرة مركز إطسا فاز ياسر سلومه، وكمال أبو جليل، والعمدة كامل فيصل.

> وفى دائرة مركزى أبشواى ويوسف الصديق فاز ربيع أبو لطيعه، ويوسف الشاذلى، وعلاء العمدة.