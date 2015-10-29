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خادم الحرمين يبحث ووزير الخارجية البريطاني المستجدات الإقليمية والدولية

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خادم الحرمين يبحث ووزير الخارجية البريطاني المستجدات الإقليمية والدولية خادم الحرمين يبحث ووزير الخارجية البريطاني المستجدات الإقليمية والدولية

    استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة أمس وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس.

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