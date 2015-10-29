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الحفنى عبد المعز وصلاح أبو هميلة يفوزان بدائرة العياط

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الحفنى عبد المعز وصلاح أبو هميلة يفوزان بدائرة العياط الحفنى عبد المعز وصلاح أبو هميلة يفوزان بدائرة العياط
أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة العياط فى محافظة الجيزة، عن النتائج النهائية للدائرة، والتى أسفرت عن فوز كل من حفنى عبد المعز "مستقل"، ومحمد صلاح أبو هميلة "الشعب الجمهورى".

وفيما يلى نتائج المرشحين بالدائرة:

عدد الأصوات الصفة الاسم الدائرة
>27879 مستقل سامى أحمد عبد المحسن عبد الحافظ العياط
>40753 مستقل الحفنى عبد المعز الشيخ محمد الحفنى العياط
>33441 الشعب الجمهورى محمد صلاح صالح أبو هميلة العياط
>33271 الوفد الجديد محمد إسماعيل محمد عبد الحميد العياط

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