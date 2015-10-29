مرشح "مستقبل وطن" ومستقل يحسمان الإعادة بأبو النمرس والحوامدية

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة أبو النمرس والحوامدية، عن النتائج النهائية للدائرة والتى أسفرت عن فوز كل من إبراهيم أحمد حمودة "مستقبل وطن" وعصام عثمان ادريس "مستقل" .

وجاءت النتائج بالتفصيل على النحو التالى..

النتيجة عدد الأصوات الصفة الاسم الدائرة

> 35440 مستقل عصام عثمان محمود احمد ادريس ابو النمرس والحوامدية

> 14929 مستقل نرمين احمد فتحى عبد المجيد بدراوى ابو النمرس والحوامدية

> 56064 مستقبل وطن ابراهيم احمد احمد حمودة ابو النمرس والحوامدية

> 24011 السلام الديمقراطى حسام الدين عاشور محمد على ابو النمرس والحوامدية

البدرى أحمد وجمال عباس يفوزان بمقعدين بالدائرة الثانية فى مركز أسيوط

فوز حمزة أبو سحلى بمقعد الدائرة الخامسة بـ"فرشوط" فى قنا

فوز أحمد المشنب وأحمد الشريف عن مركز أخميم بسوهاج

فوز حسنى حافظ وطارق السيد وسمير البطيخى بدائرة سيدى جابر بالإسكندرية

فوز هيثم الحريرى وعمرو كمال بدائرة "محرم بك" فى الإسكندرية

عناق حار وقبلات رئيس نادى الزمالك ونجله عقب فوزه بانتخابات البرلمان

فوز حسين خاطر وعبد المنعم خليل وعطا سليم فى دائرة المنتزه ثانى بالإسكندرية

اللواء يونس الحاجر ومحمد مصطفى يحسمان مقعدى مركز ديروط بأسيوط

اللجنة العامة بقسم الجيزة: فوز بدوى دسوقى ومنتصر رياض

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