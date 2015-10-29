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اللجنة العامة لدائرة الوراق تعلن نتيجة الفرز وهيام فتحى تحصد أعلى الأصوات

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اللجنة العامة لدائرة الوراق تعلن نتيجة الفرز وهيام فتحى تحصد أعلى الأصوات اللجنة العامة لدائرة الوراق تعلن نتيجة الفرز وهيام فتحى تحصد أعلى الأصوات
أعلنت اللجنة العامة فى دائرة الوراق بمحافظة الجيزة، عن نتيجة فرز الأصوات فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى فى الانتخابات البرلمانية والمخصص لها أربعة مقاعد، موضحة أن إجمالى عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان 484507 ناخب، أما إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 67930 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 3651 ، والصحيح 64279 صوتا.

وجاءت النتائج كالتالى:-

مفيد ثابت ياسين: 27920
>مدحت حسين مصطفى: 29080
>أسامة حسنى أحمد: 29476
>احمد أحمد يوسف: 36221
>سعد سعد رفاعى: 36764
>هيام إبراهيم فتحى: 37191
>محمود عباس محمد على: 33833
>مصطفى محمد إبراهيم: 26631

وبذلك يكون الفائزين بالمقاعد هم هيام فتحى، وسعد رفاعى، وأحمد يوسف، ومحمد عباس.

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