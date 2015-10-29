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فوز الدويك والضبع والشيخ فى الدائرة الأولى بقنا

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فوز الدويك والضبع والشيخ فى الدائرة الأولى بقنا فوز الدويك والضبع والشيخ فى الدائرة الأولى بقنا
أظهرت المؤشرات النهائية للدائرة الأولى وتضم مركز قنا، فوز كلا من محمد سعيد الدويك عن حزب حماة الوطن و حصل على 62 الف و 424 صوتا و محمود عبد السلام الضبع مستقل و حصل على 45 الف و 17 صوتا و عبد السلام الشيخ مرشح حزب الوفد و حصل على 44 الف و 131 صوتا .

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