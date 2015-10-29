فوز الدويك والضبع والشيخ فى الدائرة الأولى بقنا

أظهرت المؤشرات النهائية للدائرة الأولى وتضم مركز قنا، فوز كلا من محمد سعيد الدويك عن حزب حماة الوطن و حصل على 62 الف و 424 صوتا و محمود عبد السلام الضبع مستقل و حصل على 45 الف و 17 صوتا و عبد السلام الشيخ مرشح حزب الوفد و حصل على 44 الف و 131 صوتا .

البدرى أحمد وجمال عباس يفوزان بمقعدين بالدائرة الثانية فى مركز أسيوط

فوز حمزة أبو سحلى بمقعد الدائرة الخامسة بـ"فرشوط" فى قنا

فوز أحمد المشنب وأحمد الشريف عن مركز أخميم بسوهاج

فوز حسنى حافظ وطارق السيد وسمير البطيخى بدائرة سيدى جابر بالإسكندرية

فوز هيثم الحريرى وعمرو كمال بدائرة "محرم بك" فى الإسكندرية

عناق حار وقبلات رئيس نادى الزمالك ونجله عقب فوزه بانتخابات البرلمان

فوز حسين خاطر وعبد المنعم خليل وعطا سليم فى دائرة المنتزه ثانى بالإسكندرية

اللواء يونس الحاجر ومحمد مصطفى يحسمان مقعدى مركز ديروط بأسيوط

اللجنة العامة بقسم الجيزة: فوز بدوى دسوقى ومنتصر رياض

فوز أحمد مرتضى منصور بمقعد دائرة الدقى والعجوزة بإجمالى 21817 صوتا