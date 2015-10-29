اللجنة العامة بكفر الدوار: محمود سعد جاد الله 68508 أصوات ومحمود مبروك 52695

أعلنت اللجنة العامة فى كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن نتيجة فرز الأصوات فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى فى الانتخابات البرلمانية والمخصص لها أربعة مقاعد، موضحة أن إجمالى عدد الناخبين 546924 ناخبا، وعدد من أدلو بأصواتهم 108409 ناخبين، بينما يبلغ عدد الأصوات الباطلة 4789، وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة 103620 صوتا.

وجاءت النتائج كالتالى:-

عماد فؤاد محروس ناصر: 57772 صوت

>محمد سعد محمد: 56300 صوت

>إسلام أحمد على حامد المغربى: 42635 صوت

>محمود عبد الله إبراهيم مبروك: 52695 صوت

>أحمد حسين عوض مرسى: 43920 صوت

>محمد محمد يوسف: 40395 صوت

>عيد على مهدى بردع: 52255 صوت

>محمود عالم سعد جاد الله: 68508 صوت

وبذلك يكون الفائزين بالمقاعد هم محمود جاد الله، وعماد محروس، ومحمد سعد، محمود مبروك.

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