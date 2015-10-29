فوز الحسينى والهوارى وأحمد مصطفى بدائرة سنورس فى الفيوم

أعلن المستشار ربيع زايد رئيس لجنة الانتخابات بالفيوم، وسكرتارية أمجد طلعت، نتائج جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بدائرة مركز سنورس، التى أسفرت عن فوز المرشحين المستقلين ممدوح الحسينى وأحمد مصطفى ومنجود الهوارى.

بلغ عدد الناخبين المقيدين باللجنة للإدلاء بأصواتهم 29 ألفا و928 صوتا وبلغ إجمالى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 57 ألفا و506 أصوات، والأصوات الصحيحة 54 ألفا 152 صوتا والباطلة 3354 صوتا، وحصل المرشح المستقل ممدوح الحسينى على 28 ألفا و241 صوتا وفاز بالمقعد الأول.

وحصل المرشح المستقل أحمد مصطفى عبد الواحد الفائز بالمقعد الثانى على 31 ألفا و41 صوتا، وحصل المرشح المستقل منجود الهوارى على 28 ألفا 953 صوتا وفاز بالمقعد الثالث، بينما خسر منافسيهم المستقل رفعت سعيد ضاوى وحصل على 25 ألفا 315 صوتا والمستقل الحسين ياسين عليوة وحصل على 27 ألفا 141 صوتا ومرشح حزب النور وليد أبو عيشة وحصل على 21 ألفا و710 أصوات.

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