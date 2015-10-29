فوز ياسر سلومة وكمال أبو جليل والعمدة كامل بدائرة "إطسا" بالفيوم

أعلنت، منذ قليل، نتائج جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بدائرة مركز إطسا برئاسة المستشار ربيع زايد رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، وسكرتارية أمجد طلعت، وأسفرت عن فوز المرشحين المستقلين ياسر سلومة وكمال أبو جليل والعمدة كامل بالمقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة.

وحصل المرشح المستقل ياسر سلومة على 33 ألفًا و991 صوتًا، بينما حصل المرشح المستقل كمال أبو جليل على 33 ألفًا و810 أصوات، وحصل المرشح المستقل العمدة كامل على 33 ألفًا و40 صوتًا.

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