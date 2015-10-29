المتحدث الإعلامي “للمؤتمر”: فوز الشريف بأخميم والسايح بالمنتزة والزنط بإسنا

أعلن محمد موسي أمين الأعلام والمتحدث الأعلامي لحزب المؤتمر فوز 4 مرشحين من مرشحي الحزب الـ 7 في جولة الأعادة حتي الأن وهم سامح السايح مرشح الحزب بدائرة المنتزة ثان بمحافظة الأسكندرية وحصل علي اصوات 22594 صوت،والمستشار أحمد الشريف مرشح الحزب بدائرة أخميم بمحافظة سوهاج حصل علي 29509 صوت وعبدالرازق الزنط بدائرة إسنا بمحافظة الأقصر بأصوات 35 ألف 309 صوت .

وحسام منور مرشح الحزب بدائرة حوش عيسي وأبوالمطامير بمحافظة البحيرة يتصدر المركز الأول بعد فرز 85 % من اللجان .

> وقال موسي أن المؤشرات الأولية بدائرة بني مزار ومطاي بمحافظة المنيا تؤكد فوز عادل بدوي مرشح الحزب بهما وتقدمه للوصول بالمركز الثاني بالدائرة .

> وأضاف المتحدث الأعلامي للمؤتمر أن دائرة مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا والتي دفع الحزب فيها بالمرشح الشاب وسيم جاب الله تكاد تكون محسومة له حيث يحل في المركز الثاني بين مرشحي الأعادة حتي الأن بعد فرز أكثر من 80% من لجان الدائرة .

> وأضاف أن هيام حلاوة مرشحة الحزب بدائرة أوسيم والوراق تتناوب المركز الرباع والثالث ومازال الفرز مستمر