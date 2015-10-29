نتائج غير رسميه ||فوز عبدالكريم و ياسر و مرتضي بـ 3 مقاعد انتخابية عن دائرة أبنوب والفتح‎

أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب في محافظة أسيوط، المستشار جمال عبدالرحمن، عن فوز عبدالكريم محمد زكريا علي، بنسبة أصوات بلغت 48 ألفًا و 545 صوتًا و ياسر عمر محمد عمر، بنسبة أصوات بلغت 36 ألفًا و 813 صوتًا، ومرتضي حسين إبراهيم حسين، بنسبة أصوات بلغت 35 ألفًا و 266 صوتًا بـ 3 مقاعد انتخابية عن دائرة مركزي أبنوب والفتح.

وأشار المستشار “جمال” أنه بلغت النسبة المئوية للتصويت 19,90 %، و بلغ عدد المدعوين للانتخابات 364197، وعدد الحضور باللجان 72,472، و الأصوات الصحيحه 69,016، والأصوات الباطله 3456 .