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نتائج غير رسميه ||فوز عبدالكريم و ياسر و مرتضي بـ 3 مقاعد انتخابية عن دائرة أبنوب والفتح‎

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نتائج غير رسميه ||فوز عبدالكريم و ياسر و مرتضي بـ 3 مقاعد انتخابية عن دائرة أبنوب والفتح‎ نتائج غير رسميه ||فوز عبدالكريم و ياسر و مرتضي بـ 3 مقاعد انتخابية عن دائرة أبنوب والفتح‎

أرشيفية

أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب في محافظة أسيوط، المستشار جمال عبدالرحمن، عن فوز عبدالكريم محمد زكريا علي، بنسبة أصوات بلغت 48 ألفًا و 545 صوتًا و ياسر عمر محمد عمر، بنسبة أصوات بلغت 36 ألفًا و 813 صوتًا، ومرتضي حسين إبراهيم حسين، بنسبة أصوات بلغت 35 ألفًا و 266 صوتًا بـ 3 مقاعد انتخابية عن دائرة مركزي أبنوب والفتح.

وأشار المستشار “جمال” أنه بلغت النسبة المئوية للتصويت 19,90 %، و بلغ عدد المدعوين للانتخابات 364197، وعدد الحضور باللجان 72,472، و الأصوات الصحيحه 69,016، والأصوات الباطله 3456 .

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