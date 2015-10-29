كرة يد - الزمالك: فريقنا تكوّن منذ 3 أشهر فقط.. شكرا للرجال

امتدح رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك الأداء الذي ظهر عليه فريقه أمام الترجي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

وفاز الزمالك 34-33 في مباراة امتدت لـ50 دقيقة على ستة أشواط.

وقال أبو رجيلة في تصريحات عبر قناة (صدى البلد) يوم الأربعاء: "لعبنا ثلاثة مباريات متتالية.. والفريق تكون منذ ثلاثة أشهر فقط لكن هذا هو معدن لاعبينا".

وأضاف "أشكر الرجال على روحهم العالية التي أمتعونا بها.. هذا فريق كرة اليد بالزمالك الذي نعرفه وبإذن الله ستتواصل هذه الروح في النهائي".

ويلعب الزمالك مع الفائز من الإفريقي وسبورتنج يوم الجمعة المقبل.