حوار في الجول - لاعب الزمالك: الترجي أصعب مباريات حياتي.. وهذا سر تفوقي في رميات الجزاء

أخفق أحمد الأحمر ومحمد محسن الثنائي الأبرز في الزمالك في تسديد رميات الجزاء أمام حارس الترجي.. لكن عماد عبد الوهاب كان هو مفتاح النجاة بتسجيله ثلاث رميات حاسمة أمام الترجي.

الزمالك فاز 34-33 على الترجي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال.. ومع نهاية المباراة تفوق مروان مقايز حارس الترجي على الأحمر ومحمد محسن رغم تألقهما في البداية.

فلجأ أيمن صلاح لعماد عبد الوهاب الذي يأتي خلفهما في ترتيب تسديد رميات الجزاء.. ومنح التفوق للزمالك بتسجيله ثلاث رميات جزائية.

ويحاور FilGoal.com عقب المباراة المرهقة التي استمرت لـ80 دقيقة على ستة أشواط.

والتالي ما قاله عماد عبد الوهاب على لسانه من المغرب حيث تقام البطولة في مدينة ناظور.

"هذه أصعب مباراة لعبتها في حياتي.. كنا مرهقين جدا البطولة تلعب بشكل متلاحق كل يوم وآخر مباراة في المجموعة كانت أول أمس ضد الإفريقي ثم لعبنا مع الأهلي أمس واليوم مع الترجي".

"تلاحم المباريات أدى لإرهاق بدني وذهني للاعبين بخلاف قوة لقاء الترجي الذي ذهب وعاد أكثر من مرة وجعل الفوز أكثر متعة".

"ولهذا سنقوم بعمل استشفاء اليوم وغدا قبل لقاء الفائز من سبورتنج والإفريقي يوم الجمعة إن شاء الله".

السر؟

الفيديو التالي لرمية جزائية جعلت الزمالك يتقدم على الترجي.. بعد إخفاق الأحمر ومحسن.. نجح عماد عبد الوهاب في التسجيل.

"أحمد الأحمر ومحمد محسن أهدرا.. فتوجه إليّ أيمن صلاح وسألني تنزل؟ قلت له أنا جاهز.. وكنت في تركيزي لتسجيل الرميات الحاسمة والحمد لله على الفوز".

"عندنا محلل أداء يتحدث معنا ومع الفريق وهو أحمد سيد متولي ونحن الفريق الوحيد في مصر الذي يضم جهازه محلل أداء للمنافسين.. أخبرنا عن كيف يتحرك مروان مقايز".

"مروان مقايز حارس منتخب تونس والترجي لديه خبرة كبيرة وتحدث معنا حول تحركاته وأسلوبه في صد رميات الجزاء وتعمدت أن أخدعه مرة وأثنين قبل التسجيل لأنه يفقد تركيزه بعد الثانية".