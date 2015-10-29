أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
التوزيع الحالي للقوات الروسية والأمريكية في سوريا.. رسم بياني -
أبو الغيط: الجامعة العربية تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
بالصور.."النمنم" ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال ترميمات قصر ثقافة دسوق -
ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حوار في الجول - لاعب الزمالك: الترجي أصعب مباريات حياتي.. وهذا سر تفوقي في رميات الجزاء

Google+ Print
حوار في الجول - لاعب الزمالك: الترجي أصعب مباريات حياتي.. وهذا سر تفوقي في رميات الجزاء حوار في الجول - لاعب الزمالك: الترجي أصعب مباريات حياتي.. وهذا سر تفوقي في رميات الجزاء

أخفق أحمد الأحمر ومحمد محسن الثنائي الأبرز في الزمالك في تسديد رميات الجزاء أمام حارس الترجي.. لكن عماد عبد الوهاب كان هو مفتاح النجاة بتسجيله ثلاث رميات حاسمة أمام الترجي.

الزمالك فاز 34-33 على الترجي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال.. ومع نهاية المباراة تفوق مروان مقايز حارس الترجي على الأحمر ومحمد محسن رغم تألقهما في البداية.

فلجأ أيمن صلاح لعماد عبد الوهاب الذي يأتي خلفهما في ترتيب تسديد رميات الجزاء.. ومنح التفوق للزمالك بتسجيله ثلاث رميات جزائية.

ويحاور FilGoal.com عقب المباراة المرهقة التي استمرت لـ80 دقيقة على ستة أشواط.

والتالي ما قاله عماد عبد الوهاب على لسانه من المغرب حيث تقام البطولة في مدينة ناظور.

"هذه أصعب مباراة لعبتها في حياتي.. كنا مرهقين جدا البطولة تلعب بشكل متلاحق كل يوم وآخر مباراة في المجموعة كانت أول أمس ضد الإفريقي ثم لعبنا مع الأهلي أمس واليوم مع الترجي".

"تلاحم المباريات أدى لإرهاق بدني وذهني للاعبين بخلاف قوة لقاء الترجي الذي ذهب وعاد أكثر من مرة وجعل الفوز أكثر متعة".

"ولهذا سنقوم بعمل استشفاء اليوم وغدا قبل لقاء الفائز من سبورتنج والإفريقي يوم الجمعة إن شاء الله".

السر؟

الفيديو التالي لرمية جزائية جعلت الزمالك يتقدم على الترجي.. بعد إخفاق الأحمر ومحسن.. نجح عماد عبد الوهاب في التسجيل.

"أحمد الأحمر ومحمد محسن أهدرا.. فتوجه إليّ أيمن صلاح وسألني تنزل؟ قلت له أنا جاهز.. وكنت في تركيزي لتسجيل الرميات الحاسمة والحمد لله على الفوز".

"عندنا محلل أداء يتحدث معنا ومع الفريق وهو أحمد سيد متولي ونحن الفريق الوحيد في الذي يضم جهازه محلل أداء للمنافسين.. أخبرنا عن كيف يتحرك مروان مقايز".

"مروان مقايز حارس منتخب تونس والترجي لديه خبرة كبيرة وتحدث معنا حول تحركاته وأسلوبه في صد رميات الجزاء وتعمدت أن أخدعه مرة وأثنين قبل التسجيل لأنه يفقد تركيزه بعد الثانية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي