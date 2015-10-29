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الصقر: أعمل على إسقاط الأهلي ففريقي الآن مختلف

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الصقر: أعمل على إسقاط الأهلي ففريقي الآن مختلف الصقر: أعمل على إسقاط الأهلي ففريقي الآن مختلف

يسعى فريق بتروجيت لإسقاط الأهلي في مباراتهما يوم الأحد المقبل بالدوري الممتاز، حسب تصريحات مدربه أحمد حسن.

وكان من المفترض أن يلاقي الأهلي نظيره بتروجيت يوم السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري لكن طلبت الجهات الأمنية من اتحاد الكرة تأجيله ليوم واحد لتقام المباراة يوم الأحد.

وقال أحمد حسن في تصريحات لقناة النهار يوم الأربعاء: "نعمل على إعداد الفريق للفوز على الأهلي في المباراة المقبلة، وليس اللقاء القادم فقط بل في كل المباريات".

وكان بتروجيت قد خسر من الأهلي 3-1 في نصف نهائي كأس الشهر الماضي في أول مباراة يتولاها الصقر كمدير فني للفريق.

وأضاف عميد لاعبي العالم "فريق بتروجيت الآن مختلف عن الفريق الذي قابل الأهلي في سبتمبر الماضي، فقد انسجم اللاعبين أكثر وظهر بصمات الجهاز الفني على المجموعة".

اتحاد الكرة يوافق على طلب الأمن ويؤجل لقاء الأهلي أمام بتروجيت

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فيديو اليوم السابع

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