منتخب مصر: شخصية سونج ستلعب دورا مهما في لقاء مصر وتشاد

يعتقد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر أن تولى روجيبير سونج نجم الكاميرون السابق تدريب المنتخب التشادي سيجعل الفريق يظهر بشكل جيد أمام مصر الشهر المقبل.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره التشادي مواجهتي ذهاب وإياب بالمرحلة الأولى لتصفيات كأس العالم 2018 يومي 14 و17 نوفمبر.

أعلن الاتحاد التشادي لكرة القدم تعيين ريجوبير سونج النجم الكاميروني السابق مدربا للفريق خلفا للمدرب المقال إيمانويل تارجوت.

وقال نبيه في تصريحات لقناة النهار رياضة يوم الأربعاء: "منتخب تشاد اختلف عن الفريق الذي لعب ضد مصر في سبتمبر الماضي الآن".

وكان فريق هيكتور كوبر قد اكتسح تشاد 5-1 على ملعبها ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وأضاف "شخصية سونج القيادية والحماسية ستظهر سريعا على فريق تشاد وهو ما يصعب المباراة على الفراعنة.

يذكر أن سونج سيخوض بذلك أولى تجاربه التدريبية بعدما اعتزل كرة القدم في عام 2010.