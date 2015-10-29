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وجهان جديدان على قائمة المنتخب لمواجهة تشاد

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وجهان جديدان على قائمة المنتخب لمواجهة تشاد وجهان جديدان على قائمة المنتخب لمواجهة تشاد

ألمح أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب إلى أن القائمة التي ستخوض مباراتي تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لن تشهد تغييرات ملموسة.

وقال نبيه عبر قناة النهار : "سنعتمد على القوام الذي عمل مع هيكتور كوبر منذ توليه المسئولية في مارس الماضي بنسبة 95%".

وأضاف: "إضافة لاعبين جدد لهذا القوام سيقتصر على لاعب أو اثنين على الأكثر".

وأشار إلى أنه الجهاز الفني للمنتخب فضل إقامة مباريات الأسبوع الرابع حتى يكتسب اللاعبون مزيدًا من اللياقة، وذلك بعد تأجيل لقاء الذهاب أمام تشاد من 12 إلى 14 نوفمبر.

وتابع: "الجهاز الفني للمنتخب راض عن معسكر الإمارات بنسبة 60%، لأنه كان يتمنى خوض مباراتين لتجربة 25 لاعبًا، والوقوف على مستوى معظمهم".

وكان اكتفى بمباراة ودية وحيدة فاز خلالها على زامبيا 3-0، بينما ألغيت المباراة الأولى أمام السنغال لحضورها إلى الإمارات بالمنتخب الأوليمبي.

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