كرة يد - كاتونجا يتحدث لـ في الجول عن إصابته أمام الترجي.. والاستعداد للإفريقي

تعرض كريم هنداوي الشهير بـ "كاتونجا" حارس مرمى الزمالك لكرة اليد لإصابة خلال مباراة الترجي بنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

لكن الحارس صاحب الـ27 عاما حرص على مساندة زملائه مع نهاية المباراة العصيبة التي انتهت بعد ستة أشواط بفوز الزمالك 34-33.

وقال هنداوي لـ FilGoal.com يوم الأربعاء: "الإصابة كانت قوية لكن الحمد لله على الفوز ونجحت في استكمال المباراة وأشكر زملائي على الأداء الرجولي في الملعب".

وحول إمكانية لحاقه بالنهائي ضد الإفريقي يوم الجمعة المقبل أكد "البطولة صعبة للغاية ولم تنته بعد.. لكن كل اللاعبين سيقاتلون من أجل الجمهور ولو بقدم واحدة".

ويسعى الزمالك لحصد البطولة التاسعة في تاريخه بعد وصوله للنهائي للمرة العاشرة.

وانتقل كاتونجا إلى الزمالك بعد انتهاء تعاقده معا لأهلي مطلع الموسم الجاري في صفقة أبرمها أيمن صلاح المدير الفني الذي نجح في التعاقد مع فريق كامل.

شاهد أبرز تصديات كريم هنداوي أمام الترجي في الوقت القاتل

الفيديو من موقع Yazamalek.com.